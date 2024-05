Unisannio - presentati i primi risultati dell’indagine sugli stereotipi di genere nelle scuole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta presso l’Università del Sannio la presentazione deidi un’indagine svolta in alcunesecondarie di secondo grado di Benevento e nella scuola secondaria di primo grado con sedi a Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita. Lo studio, intitolato “Mind the Gap! Adolescenti edi”, è stato condotto con l’obiettivo di esplorare i ruoli e gli equilibri diin famiglia e di analizzare gli atteggiamenti e le opinioni delle nuove generazioni riguardo aglidi, cercando di individuarne le principali determinanti in una realtà geografica di provincia. La ricerca ha rivelato che ragazze e ragazzi intervistati continuano a essere testimoni e portatori didiche influenzano profondamente le loro prospettive di uomini e donne. Questi schemi predefiniti di comportamento e socializzazione distinguono nettamente i ruoli di maschi e femmine, perpetuando una relazione diche assegna un primato sociale all’uomo rispetto alla donna.