Unicredit - soluzioni sostenibili per il packaging e l’alimentare | oggi a Napoli il primo di una serie di incontri

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si è svoltoildi unadifinalizzati a discutere dità nei settorie Alimentare. L’incontro, organizzato dae Unione Industriali, ha visto la partecipazione di Carlo Pontecorvo, vice presidente per le Politiche Energetiche, Transizione Ecologica,tà Ambientale dell’Unione Industriali, Anna Del Sorbo, delegata Responsabilità Sociale d’Impresa, Parità di Genere Unione Industrialie Ferdinando Natali, Regional Manager Sud. Francesco Serventi, Evolution Flow Leader Nativa, ha parlato dellatà come volano di crescita, mentre Sergio Dimitri, Esg Experte Salvatore Saulino, Responsabile Corporate Region Sud, hanno presentato gli strumenti finanziari dia supporto dellatà. È seguita una tavola rotonda su “Best practice e azioni concrete per lo sviluppo di”, moderata da Anna del Sorbo, che ha visto la partecipazione di Marco Mensitieri, Amministratore presso Icimendue, Ferdinando Natali, Regional Manager Sud, Carlo Pontecorvo, Presidente Ferrarelle Società benefit e Gaetano Torrente, Responsabile commerciale La Torrente Srl.