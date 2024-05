Un’agenda europea per la vita Scrive Menorello Sui tetti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il rinnovo delle istituzioni europee ci impone una riflessione valoriale, anzi antropologica prima che politica, basata su quell’agenda per laa cui ha dedicato attenzioni e riflessioni il network “Ditelo sui”, con la pubblicazione de “La questione antropologica nelle politiche” che ho curato insieme a Benedetto Delle Site e Maurizio Sacconi. Perché si rende imprescindibile promuovere il valore assoluto dellaanche in Europa? In primo luogo perché senza riabbracciare una concezione dell’uomo “tutto intero”, come ci ricordava Karol Wojtyla, l’Europa diventerà una “non-Europa”, in cui lafragile verrà sempre più messa da parte su quel che è il nuovo “altare” rovesciato della cultura dello scarto. In questo senso il volume, che verrà presentato giovedì 23 maggio presso la sede romana del Parlamento Europeo, punta a mettere in risalto le ragioni del declino in corso (che ha nella riesplosione della guerra in Europa e ai suoi confini l’emblema a tutti visibile), innanzitutto individuate nel rifiuto del riconoscimento delle radici cristiane come oggettivamente originanti il contributo peculiare dei popoli europei al mondo e alla storia.