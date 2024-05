Una tragedia evitabile Braccialetto elettronico con un mese di ritardo L’applicazione era oggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) All’appuntamento dinella caserma dei carabinieri di Riccò del Golfo non andrà nessuno. Era il giorno stabilito per mettere ila Hichem Ben Fattoum, il cinquantenne che lunedì ha ucciso a coltellate la moglie Saida Mammouda e poi si è tolto la vita, dopo che lo scorso 23 aprile il gip aveva firmato la richiesta del pubblico ministero Monica Burani per il divieto di avvicinamento ai familiari e al domicilio. Avrebbero dovuto applicargli subito anche il dispositivo alla caviglia, mentre alla moglie e alla figlia doveva essere consegnato un tracker che lancia un segnale di allarme in caso di avvicinamento. Purtroppo non ce n’erano di disponibili per le numerose richieste e l’appuntamento è stato rimandato addirittura a undopo. Forse se l’uxoricida avesse avuto il, lasi poteva evitare.