Una notte di paura L’allarme rientra Addio ai blocchi e il Parco può riaprire

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si è temuto il peggio, ma alla fine per fortunato. Ieri Monza ha vissuto le prime ore del giorno ancora in allerta rossa - come tutta la provincia - a seguito dei forti acquazzoni caduti nel pomeriggio e la sera di lunedì, che hanno indotto il Centro operativo comunale (Coc) di Monza ad attivare le misure previste dal piano di emergenza. In particolare, dalle 21 di lunedì, sono stati spenti i varchi Ztl e messi in stato di allerta, con opportuni posti di blocco, la protezione civile e le pattuglie della polizia locale. Il, su ordinanza del sindaco Paolo Pilotto, è rimasto chiuso fino alle 14 di ieri, quando l’emergenza èta grazie a un livello idrometrico del Lambro al di sotto del livello di guardia per tutta la(intorno ai 130 centimetri), nonostante le piogge ininterrotte. Tra le strade è stata transennata solo la traversa di via Boccaccio che porta al ponte delle Grazie Vecchie, soggetta ad allagamento.