Una domenica tra stand di ogni genere e pure visite mediche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Pescia si appresta a vivere una nuova, intensa giornata ricca di manifestazioni, dislocate in gran parte del centro storico a partire dal mattino. In piazza Mazzini torneranno le bancarelle di Pescia Antiqua, evento organizzato dall’associazione culturale Pescia 3000 in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive: mobili, soprammobili, oggettistica, quadri, stampe, numismatica, filatelia, libri, fumetti, cd, dischi, musicassette e tanto altro ancora riempirannospazio di una manifestazione diventata un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Via Andreotti e via Buonvicini ospiteranno il mercatino del riuso e del vintage, dove trovare capi di abbigliamento e accessori usati prodotti da grandi firme a prezzi per tutte le tasche, mentre in borgo della Vittoria saranno collocati i banchi di gastronomia e dolci tipici toscani.