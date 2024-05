Un solo risultato a disposizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEsordio amaro nei playoff per l’Avellino. Dopo tre settimane di distanza dall’ultima gara di regular season, la formazione di Michele Pazienza esce sconfitta (1-0) contro il Catania. Sabato però c’è l’occasione per riscattarsi per accedere alle semifinali che mettono in palio l’ultima promozione in Serie B. L’Avellino – però – ha : la vittoria. Un cammino, appunto, cominciato nella post season con una prova sottotono al di là delmaturato in campo che rende ovviamente ancora più negativa la serata. L’atteggiamento messo in campo dall’Avellino non è il solito, probabilmente a tratti anche rinunciatario e contratto. L’attacco è apparso abulico, Patierno servito poco e male è finito per predicare nel deserto. Le uniche giocate offensive sono arrivate da Sgarbi, finito un pò troppo lontanto dal fulcro dell’attacco.