Un secondo lavoratore caseario ha contratto l’influenza aviaria - riferisce il CDC

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Uncaso di influenzatra il personale delle aziende casearie,il CDC Un bracciante agricolo nel Michigan è stato diagnosticato con, diventando ilcaso associato all'epidemia tra le mucche, come comunicato dai funzionari statali. L'individuo è stato infettato dal virus H5N1 a seguito di contatto con bestiame infetto. L'individuo ha avuto solo sintomi lievi e si è completamente ripreso. Per proteggere la privacy dell'azienda e dei lavoratori agricoli coinvolti, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Questo caso segue un episodio simile in Colorado nel 2022 e un altro in Texas il mese scorso. Monitoraggio