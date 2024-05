Un progetto per rilanciare i castagneti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il castagno, per la Lunigiana, è sempre stato una fonte primaria di sussistenza. L’albero del pane, che veniva già chiamato così nell’Ottocento, era curato come un componente della famiglia e ogni nucleo aveva almeno un piccolo castagneto che gli permetteva di sopravvivere all’inverno. Fu decisivo durante la seconda Guerra Mondiale per il sostentamento della popolazione in un momento storico di grande difficoltà. Nel tempo, con lo spopolamento dei borghi montani, moltisono stati abbandonati, ma negli ultimi anni qualcuno ha deciso di tornare a investirvi dando vita a una cooperativa di comunità, come a Comano, dedicata al recupero deida frutto; o proseguendo quello che era già il lavoro dei propri avi, come hanno fatto alcune aziende agricole di Bagnone, Casola, Fivizzano e Tresana, solo per citarne alcuni. C’è pure chi ha puntato sulla qualità della castagna lunigianese, rispetto ad altre, producendo farina d.