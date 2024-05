Un Posto al Sole anticipazioni oggi 22 maggio | Diego nel mirino di Roberto

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’appuntamento con Unalsi fa sempre più avvincente. Ledella puntata in onda su Rai3 il 222024 ci rivelano chefinirà neldiFerri, mentre il ritorno di Marina a Napoli potrebbe cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme cosa accadrà. Uomini e Donnedal 20 al 24: Ernesto al centro di uno scandalo! Unalminacciato daNella puntata di Unaldel 222024,Giordano si troverà in una situazione complicata. Deciso ad aiutare suo padre Raffaele,ha cercato di sfuggire all’ira diFerri. Tuttavia, le sue azioni lo mettono in grave pericolo.ha infatti spinto Ida a lasciare la casa di Marina e, sperando così di mettere in difficoltà Ferri. Questa mossa, però, si rivela controproducente.