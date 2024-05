Un posto al sole - anticipazioni 22 maggio 2024 | il ritorno di Marina

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Giordano farà finalmentea Napoli, come annunciano ledi Unaldi mercoledì 22. La donna, di recente, è partita con la nipote Alice per un viaggio all'estero e ha lasciato Roberto con Ida e il piccolo Tommaso dopo che il bambino si è ammalato. Durante l'assenza di, però, sono esplose delle tensioni tra la ragazza e Ferri e la Kovalenko, sollecitata da Diego, ha deciso di lottare per rivendicare i suoi diritti di madre. Ida e il figlio di Raffaele, poco dopo, si sono recati da Niko per chiedergli di assisterli nel corso della causa contro Roberto. L'imprenditore, però, li ha seguiti e ha intercettato le intenzioni della giovane polacca, così ha provato a intimidire Renato, sollecitandolo a parlare con il figlio affinché rinunciasse a rappresentare Ida nella battaglia legale contro di lui.

Un posto al sole trame al 31 maggio: Martinelli è in un monastero e serve alla mensa - Un posto al sole trame al 31 maggio: Martinelli è in un monastero e serve alla mensa - Sarà una settimana di importanti ritorni a Un posto al sole e il primo personaggio che catturerà l'attenzione sarà Lara Martinelli. Dopo mesi di assenza, l'ex compagna di Roberto ricomparirà in una ... it.blastingnews