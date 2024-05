(Di mercoledì 22 maggio 2024) "La Lombardia è la prima Regione a strutturare unper dare risposte alle necessità abitative delle famiglie a reddito(14-40.000 euro Isee) e-basso (10-16.000 euro Isee) chesono state raggiunte solo parzialmente dall’intervento pubblico". A dirlo è l’assessore regionale alla, Paolo Franco, intervenuto ieri all’evento per il 50esimo anniversario del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl). "La Regione, attraverso ildenominato “Missione Lombardia“ entro il 2024 attiverà 10 nuovi programmi di housing delle Aler per la fascia media e la fasciabassa – prosegue l’assessore regionale –. Abbiamo previsto oltre 50 milioni di euro per ile un primo bando da circa 14 milioni di euro, che si è appena concluso, per finanziare iniziative promosse dai soggetti pubblici e privati in grado di offrire nuove opportunità abitative per le famiglie a costi accessibili.

"Un Piano Casa per i redditi medio-bassi finora esclusi dai bandi dell’edilizia pubblica" - "Un piano Casa per i redditi medio-bassi finora esclusi dai bandi dell’edilizia pubblica" - La Lombardia lancia il piano "Missione Lombardia" per offrire soluzioni abitative accessibili alle famiglie a reddito medio e medio-basso, con un investimento di oltre 50 milioni di euro. L'obiettivo ... ilgiorno

Piano casa in Lombardia, housing social per redditi bassi - piano casa in Lombardia, housing social per redditi bassi - "La Lombardia è la prima regione d'Italia a strutturare un piano per dare risposte alle necessità abitative delle famiglie a reddito medio (14-40.000 euro Isee) e medio-basso (10-16.000 euro Isee) che ... ansa

Condoni per 21 milioni di italiani: cosa c'è nel (nuovo) piano Salvini - Condoni per 21 milioni di italiani: cosa c'è nel (nuovo) piano Salvini - "Se uno si è fatto la villa abusiva con piscina in riva al mare o al fiume, no", dice il vicepremier. Il decreto arriverà in Consiglio dei ministri questa settimana in forma differente rispetto alle p ... today