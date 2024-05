(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unperin, linee guida e proposte per lo sviluppo dell’ecosistema economico e industriale all’insegna dei giovani, delle nuove tecnologie e del Made in Italy.

Un manifesto per l'innovazione in Europa. Appuntamento alla Camera dei Deputati - Un manifesto per l'innovazione in Europa, linee guida e proposte per lo sviluppo dell'ecosistema economico e industriale all'insegna dei giovani, delle nuove tecnologie e del Made in Italy. Questo e ...

Chi era Alberto Piazza, il genetista italiano che demolì il concetto di razza umana - ... Francesco Remoti, Filippo Tempia, Flavia Zucco, un Manifesto ... inclusa la New York academy of sciences e l'European association of ... con storie di innovazione, tech e scienza La guerra in Ucraina : ...