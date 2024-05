Un macabro gioco Cigni e anatre uccisi Trovate altre carcasse nelle acque del lago d’Iseo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sull’altosi sospetta la presenza di uno o più “killer“ di anatidi, che per divertimento ammazza, senza recuperarne i corpi e anzi lasciandoli a galleggiaredel, alla mercè di altri predatori. La segnalazione arriva da Vello, dove un residente: Taddeo Rinaldi, ha trovato duecon il collo spezzato e alcunemorte, pulcini compresi. I corpi senza vita di mamma anatra e di quattro anatroccoli, sono stati rinvenuti dal residente durante una sua consueta uscita in kayak. Secondo le prime ricostruzioni, i poveri animali non sono stati predati da altri animali selvatici, né tantomeno colpiti dai proiettili di bracconieri. Presentano invece evidenti segni di percosse, quasi a voler ipotizzare un crudele divertimento nei confronti di questi volatili, che qualche volta infastidiscono perché mangiano molto pesce.