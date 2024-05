Un brutto incidente in moto Lutto nella televisione italiana - morto l’attore della serie di successo

(Di mercoledì 22 maggio 2024)tv, il famoso attore èa 56 anni. Per l’uomo è stato fatale unsulla. L’artista, famoso per il suo celebre ruolo in Gomorra, non ce l’ha fatta. Il “ragazzo del Bronx”, così era definito, si è spento dopo una settimana circa dal terribile schianto. Il produttore, regista e attore napoletano era ricoverato in condizioni tragiche nell’ospedale di Giugliano. >> “Se n’è andato”. Cinema inper la scomparsa deldei grandi film Non si sa cosa sia, gli inquirenti stanno ancora cercando di capire le dinamiche dello schianto avvenuto a Qualiano, a notte fonda, di ritorno da un matrimonio. Quel punto l’uomo era stato subito soccorso dai paramedici del 118 e quindi ricoverato in codice rosso con prognosi è riservata.tv, il famoso attore èa 56 anni La tragedia stamattina quando i medici hanno tentato di risvegliarlo dal coma farmacologico per cercare di capire l’entità del danno ma il cuore delsi è fermato per ben due volte, non lasciandogli scampo.

