Ultim’ora - Osimhen più un altro azzurro | pronti 200 milioni per il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il calciomercato si infiamma ancor prima di iniziare. Aldi De Laurentiis sta per arrivare un’offerta da 200di euro per due calciatori. Il, domenica alle 18:00 tra le mura amiche dello Stadio Maradona, chiuderà una stagione da dimenticare davanti ai propri tifosi, contro il Lecce. Gli azzurri proveranno a giocarsi l’ultima carta per qualificarsi alla prossima edizione della Conference League, sperando che il Torino non vinca contro l’Atalanta e che la Fiorentina vinca la sua finale europea contro i greci dell’Olympiacos. I tifosi azzurri vedranno all’opera per l’ultima volta diversi calciatori, tra cui Victor, qualora recuperi dall’infortunio: il suo destino, infatti, è ormai deciso e sarà lontano da. Su di lui diversi top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain, che da tempo è sulle tracce del nigeriano. I francesi, nelle ultime ore, stanno pensando ad un clamoroso doppio colpo.