Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 20 | 10

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica in apertura di giornale mai nessun Grande Fratello fiscale Sara introdotto Da questo governo sono sempre stata contraria meccanismi invasivi di redditometro e applicati alla gente comune lo precisa con un post su Facebook e la presidente del consiglio Giorgia Meloni intervento sulla questione del redditometro l’attuazione della delega fiscale portata avanti in particolare dal viceministro dell’economia Leo ha migliorato fino ad ora e rapporto tra stato e cittadino bisogna tutela lavoratori onesti e contrastare la grande passione quella per intenderci dei sedicenti nullatenenti con V le barche Supercar Puntualizza la leader di Fratelli d’Italia continuiamo in questa direzione sempre dalla parte dei cittadini presidente del consiglio di essere in conflitto Ucraina Russia e la fronte si fa sempre più esplosivo si tiene per un allargamento dopo l’annuncio di mosca sulla ridefinizione dei Confini marittimi del golfo di Landia nel Mar Baltico del resto dei paesi baltici gridavano da tempo e partner europei del rischio di un’aggressione russa E loro confini questa decisione unilaterale l’ennesima prova che la politica aggressiva e revisione della Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza dei paesi vicini e dell’intera Europa ribadito il ministro degli Esteri di Vilnius in un comunicato diffuso oggi firmi un solo sapere una Punto del governo lituano ha convocato rappresentanti della Federazione Russa per ottenere una spiegazione completa la guerra in Medio Oriente dopo la Norvegia anche la Spagna e l’Irlanda hanno annunciato riconoscimento dello stato di Palestina il premier irlandese ha parlato di una giorno storico importante brillante per la Palestina il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez ha confermato riconoscimento a partire dal 28 maggio Aggiungendo che con la sua politica di dolore e distruzione nella striscia il premier italiano Italia 1 in pericolo la soluzione a due stati sono falliti ancora i negoziati intanto di pace tra Israele e hamas e le gite avrebbe segretamente modificato i termini dell’ accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli Ortaggi siamo stati tutti ingannati ha detto punti riportati dalla zia Nella torniamo in Italia Sanremo 2025 c’è il nome del successore di Amadeus sarà Carlo Conti nuovo direttore artistico e conduttore del festival è stato annunciato Questa mattina è stata unanime ai vertici della RAI per i prossimi due anni te come nota dell’azienda punti sarà il timore del più importante evento mdiale Nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo ma l’indiscrezione era già stata di fatto che fermata dall’amministratore delegato Roberto Sergio che ha postato la foto insieme al direttore generale Giampaolo Rossi scrivendo sotto i conti tornano sempre e la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le uso e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa