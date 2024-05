Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliana of scoprite Ucraina Russia in primo piano il fronte si fa sempre più esplosivo si tiene per un allargamento dopo l’annuncio di mosca sulla ridefinizione dei Confini marittimi del golfo di Finlandia nel Mar Baltico nel resto dei paesi baltici gridavano da tempo ai partner europei del rischio di un’aggressione russa E loro confini questa decisione unilaterale l’ennesima prova che la politica aggressiva e revisionista della Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza dei paesi vicini e dell’intera Europa ribadito il ministro degli Esteri di Vilnius in un comunicato diffuso Oggi vieni un solo sapere una foto del governo lituano ha convocato un rappresentante della Federazione Russa e non una spiegazione completa la guerra in Medio Oriente dopo la Norvegia anche la Spagna e l’Irlanda hanno annunciato riconoscimento dello stato di Palestina il premier irlandese ha parlato di una giorno storico importante per l’Irlanda e per la Palestina capo del governo spagnolo Pedro Sanchez ha confermato riconoscimento a partire dal 28 maggio Aggiungendo che con la sua politica di dolore e di istruzione nella striscia il premier italiano in Italia o mette in pericolo la soluzione a due sono feriti ancora i negoziati intanto di pace tra Israele e hamas e le gite avrebbe segretamente modificato i termini dell’ accordo di cessate il fuoco e ti rilascio degli ostaggi siamo stati tutti incarnati ha detto una delle fonti riportate nel torniamo in Italia Sanremo 2025 c’è il nome del successore di Amadeus Sara Carlo Conti nuovo direttore artistico e conduttore del festival è stato annunciato questa mattina la decisione è stata unanime e vertici della RAI per i prossimi due anni spiega una nota dell’azienda punti sarà il timore del tuo importante evento mdiale Nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo ma l’indiscrezione era già stata di fatto confermata dall’amministratore delle Roberto Sergio che ha postato la foto insieme al direttore generale Giampaolo Rossi scrivendo sotto i conti tornano sempre uno ti hanno detto anche sulla l’indagine della commissione affari sociali della camera sulle emergenze urgenze in Italia la situazione pronto soccorso fotografa una situazione difficilissima che oggi rappresenta nel nostro paese la punta dell’iceberg è la conseguenza di problemi complessi pezzo connessi gli uni con gli altri praticamente la mancanza di 500 m d 10.