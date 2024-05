Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 14 | 10

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei 8:28 l’osservatorio Vesuviano è arrivato un terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro localizzato nel Golfo di Pozzuoli una profondità di 4 km la scossa è stata avvertita In particolare nei comuni Flegrei di Pozzuoli a Bacoli nella zona occidentale di Napoli ieri sera l’osservatorio Vesuviano sede napoletano Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva comunicato conclusione dello sciame sismico iniziata alle 19:51 di lunedì 20 maggio costituito da 168 terremoti tra i quali quello di magnitudo 4.

