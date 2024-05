Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone di origine turca Ma che vivono in Italia Svizzera Germania e Turchia la procura di smantellato una rete criminale guidata dal presunto boss della mafia turca Bari voglio uno degli uomini più ricercati da anche tra le chiuse anche banda armata con finalità di terrorismo ha tentato omicidio lo stesso voi un è stato portato via all’alba con un operazione di una Task Force congiunta di forze dell’ordine italiane Interpol da un appartamento di Viterbo dove sembra stesse da tempo gli arresti domiciliari piantonato il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è sentito male durante il consiglio supremo di difesa è stato trasportato in ambulanza in ospedale dopo un consulto con un medico si sarebbe deciso il ricovero in ospedale per accertamenti ir assemblea nazionale partito populista di destra francese legato a Marin Le Pen ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di destra tedesco alternative Fur Deutschland non si avremo più con loro durante il prossimo mandato per i principali motivi della rottura dei recenti dichiarazioni del principale candidato alle europee Mazzini bianca che non intervista non aveva condannato il preso le distanze degli appartamenti all’est la lega commentando la presa di posizione della San Clemente Nazionale in vista della Futura posizione del gruppo identità e Democrazia dichiarato come sempre Salvini Le Pen sono perfettamente allineati e concordi il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini l’aveva annunciato e ora la proposta di del Carroccio per la reintroduzione della leva obbligatoria approda alla camera il testo e traduzione del servizio militare civile universale territoriale e delega al governo per la sua disciplina annunciato da Eugenio Zoffili prevede una leva di sei mesi per ragazzi ragazze tra i 18 e 26 anni su base regionale e con la possibilità di scegliere tra servizio civile o militaretorna alla Dolce Vita Laris bar di via Veneto Infatti Gherardi perdi il fotoreporter Rino Barillari sono stati protagonisti di uno scontro con tanto di pugni finito in l’attore 75 anni stava pranzando all’aperto con un gruppo di amici quando entrata in azione in re dei paparazzi avvicinandosi al tavolo e cominciando a fotografare la compagnia dell’altra francese ha tentato di bloccare il teatro venne a Ferrando gli il braccio mentre lo ha colpito con un pugno al volto e lo ha scaraventato a terra Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo tra stati per quale Tra l’altro il personal trainer rinuncerà eventuali azioni penali nei confronti del rapper lo confermano fonti legali In merito un’anticipazione comparsa sul sito di Fabrizio Corona riguarda la presunta aggressione avvenuta tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano a Milano e ci fermiamo qui per il momento Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto retta in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa