Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 09 | 10

durante la notte le forze russe hanno colpito controlli di tipo c'ha e degli impianti energetici di ciò Skype Sono troppo nella regione Ucraina di subito lo rende Noto su telegram l'amministrazione militare locale secondo cui tutti i servizi necessari sono operativi mi si stanno chiedendo le conseguenze dell'attacco Russo Sono in corso i lavori per ripristinare l'energia elettrica interrotta a causa dell'attacco il ministro degli Esteri norvegese essere in barca ed ha dichiarato che ho dovresti era Benjamin Netanyahu te la corte penale internazionale e metterò mandato contro il premier italiano E quest'ultimo entrassi Norvegia in un'intervista all'emittente locali tv2 ed aggiunto che lo stesso vale per il Ministro della Difesa italiano your e per i funzionari di per i quali la GPI ha proposto mandati di arresto per crimini di guerra Si è arrivato ieri Norvegia saremo obbligati ad arrestarti ha detto il ministro Aggiungendo che lo stesso principio applicato da tutti i paesi europei eccetto la Turchia continua L'intensa fase di maltempo Che tinta le prime ore di questa mattina mercoledì 22 maggio si concentrerà sulle regioni di Nord Est particolarmente colpiti da pioggia e rovesci lombardia-veneto Levante Ligure Alta Toscana e Sardegna occidentale nel pomeriggio mento degli stabilità Anche il centro dove si registrerà anche un sensibile calo delle temperature in assenza di un'area di alta pressione tempo continuerà ad essere perturbato anche nel fine settimana sono 39 le famiglie residenti in 3D PC tra Pozzuoli e Bancole sgomberate in seguito Lo sciame sismico che sta interessando i campi Flegrei una precauzione dovuta a causa dell'insistenza del terremoto e ai danni riscontrati dai Vigili del Fuoco Sport ciclismo Il maltempo si abbatte sulla tredicesima tappa Livigno 80 Cristina ma vince sempre il solito poker vince lo sloveno in scioltezza strappa ridisegnata dopo la cancellazione anche del Passo dello Stelvio da 16A tappa viene ulteriormente accorciata a causa del meteo con la cancellazione del umbrailpass