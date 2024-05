Ultima Generazione - blitz da Cruciani La risposta | Non ce ne fotte un c***o

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag – Questa volta è toccato anche a Giuseppe. Gli ormai famosi attivisti disono intervenuti la scorsa sera durante lo spettacolo del noto conduttore radiofonico Via Crux in scena al Teatro Gioiellò di Torino, interrompendo per pochi minuti la rappresentazione lanciando uno dei loro soliti sermoni apocalittici sul clima. Le due attiviste, tra le urla e la disapprovazione del pubblico, non sono praticamente riuscite ad esporre il contenuto dell’appello, nonostante la voce de La Zanzara abbia loro concesso di salire sul palco. Ladiha per qualche istante assecondato l’azione delle attiviste di, sbeffeggiandole a tratti esclamando “parlo meglio io, non sei capace” in direzione di una delle due donne. Tutto questo perché il conduttore è accusato dal movimento di negare il riscaldamento globale e le problematiche riguardanti la cosiddetta crisi climatica, sottolineando come lo stesso difenda dei non meglio precisati interessi.