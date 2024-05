Ultima Generazione annuncia per sabato a Roma una manifestazione non autorizzata - e ribadisce che Il disturbo è necessario in una situazione di emergenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Perprossimo, il 25 maggio alle ore 16.00,ha reso noto di aver organizzato una– non– in Piazza Barberini che,il movimento ambientalista, culminerà con un’assemblea popolare sul tema di morti sul lavoro, saranno presenti anche diversi sindacati per presentare il tema., ecco il programma del 25 maggio in Piazza Barberini Dalle 16.00 alle 17.00 sono previste diverse attività Laboratorio esperienziale sull’azione diretta non violenta, workshop di formazione legale “Conosci i tuoi diritti”; Interventi del fisico Paolo Sylos Labini, lo scrittore Erri de Luca e l’avvocato Angelo Meloni Musica con Laparteintollerante Dalle 17.00 alle 18.00 l’assemblea popolare ”Morti di caldo sul lavoro: può essere solo una fatalità questa strage?”. Oltre che per il tema, sarà un momento per scoprire gli strumenti della facilitazione, della comunicazione nonviolenta e come funziona un’assemblea popolare.

