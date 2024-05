Uk - Rishi Sunak annuncia elezioni anticipate al 4 lugli - mossa per rafforzare consensi dopo calo inflazione da 3 2% a 2 -%, ma Laburisti avanti nei sondaggi

Sunak glissa ancora sul voto, ma i media speculano su un annuncio oggi - sunak glissa ancora sul voto, ma i media speculano su un annuncio oggi - Il primo ministro britannico, rishi sunak, ha ribadito oggi ancora una volta di voler convocare le prossime elezioni politiche nel Regno Unito "nella seconda metà dell'anno", sullo sfondo di una ... ansa

Regno Unito al voto il 4 luglio: il primo ministro Sunak decide per le «elezioni anticipate» - Regno Unito al voto il 4 luglio: il primo ministro sunak decide per le «elezioni anticipate» - Il Regno Unito andrà alle elezioni il 4 luglio. Lo ha confermato il primo ministro rishi sunak, annunciando formalmente la convocazione del voto alla nazione da Downing Street sotto un cielo piovoso e ... ilmattino

Il Regno Unito al voto, ma come funziona - Il Regno Unito al voto, ma come funziona - L'appuntamento con le urne è stato fissato di giovedì, come vuole la tradizione, ma c'è chi polemizza perché in Irlanda del Nord e Scozia saranno già iniziate le vacanze scolastiche ... cdt.ch