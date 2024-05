Ufficiale | Spagna - Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina

Norvegia, Spagna e Irlanda riconoscono la Palestina - Norvegia, Spagna e irlanda riconoscono la Palestina - Norvegia, Spagna e irlanda riconosceranno l’esistenza di uno stato palestinese, le prime due a partire dal 28 maggio. L’annuncio è stato dato mercoledì nel giro di pochi minuti dai rispettivi premier ... rsi.ch

Spagna, Norvegia e Irlanda annunciano il riconoscimento dello Stato palestinese - Spagna, Norvegia e irlanda annunciano il riconoscimento dello stato palestinese - Spagna, Norvegia e irlanda annunciano congiuntamente la loro decisione di riconoscere uno stato palestinese. “La Spagna riconoscerà il prossimo 28 maggio lo stato della Palestina", ha annunciato oggi ... huffingtonpost

Israele richiama gli ambasciatori in Norvegia e Irlanda - Israele richiama gli ambasciatori in Norvegia e irlanda - Il ministro degli Esteri Israel Katz ha ordinato "l'immediato ritorno in Israele" degli ambasciatori in irlanda e Norvegia "per consultazioni, alla luce della decisione di questi Paesi di annunciare i ... ansa