Ufficiale | Spagna e Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina

Irlanda annuncia il riconoscimento dello Stato palestinese - irlanda annuncia il riconoscimento dello stato palestinese - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa

La Norvegia riconosce lo Stato palestinese - La Norvegia riconosce lo stato palestinese - La decisione ha effetto dal 28 maggio - Anche Spagna e irlanda dovrebbero annunciare in giornata il medesimo passo ... rsi.ch

Gaza: sistema sanitario "in ginocchio". Centinaia di Palestinesi costretti a vivere tra i rifiuti - Gaza: sistema sanitario "in ginocchio". Centinaia di Palestinesi costretti a vivere tra i rifiuti - Gli ospedali parzialmente funzionanti rimasti nella Striscia di Gaza non riescono curare l'enorme numero di feriti Palestinesi. Secondo un'agenzia dell'Onu, il sistema sanitario "è in ginocchio" ... it.euronews