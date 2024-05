UFFICIALE - Inte - addio Zhang | ora comanda Oaktree Il comunicato

(Di mercoledì 22 maggio 2024)r, adesso è arrivata l’ufficialità: il club nerazzurro passa dal controllo di Stevena quello del fondo americano… La notizia era nell’aria e si aspettava solamente l’ufficialità, che adesso è arrivata. Finisce quindi l’era di Stevene comincia un nuovo capitolo per la storia dell’r. “Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti daCapital Management, LP (“”) sono proprietari di FCrnazionale Milano (“r” o il “Club”)“. Comincia così ilrilasciato dal fondo americano, che da oggi 22 maggio deterrà il totale controllo del club nerazzurro. A seguito, quindi, del mancato risanamento del prestito triennale concesso daa Suning –la società dell’imprenditore cinese e ormai ex patron dell’r – il totale controllo della società meneghina passa in mano al fondo statunitense. Si allarga, così, il dominio americano anche nel campionato di Serie A.

