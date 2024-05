Uefa Europa League Finale 2024 - ATALANTA - Bayer Leverkusen diretta tv Sky Spor - Rai -1, DAZN

(Di mercoledì 22 maggio 2024), tutto pronto a Dublino (Rai 1, Skyt,) per ladiad un passo dalla storia.LADIINSU SKYMercoledì 22 maggio, in campo per ladi2023/su Sky e in streaming su NOW. Live dalla Dublin Arena di Dublino,si sfideranno nellache assegnerà il primo trofeo continentale della stagione. I neroazzurri di Giampiero Gasperini, che affrontano unaeuropea per la prima volta nella storia del club, dovranno misurarsi con i tedeschi allenati da Xabi Alonso, ancora imbattuti in stagione. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Skyt 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 19.30 su Skyt Uno, Skyt 251, Skyt 4K e in streaming su NOW.

