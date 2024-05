Ue - Lagarde | prosperità futura legata a unione mercati capitali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – La presidente della Bce, Christineè tornata a lanciare esortazioni per il completamento dell’deideinell’Ue. “Ne dipendono la nostrae il nostro futuro”, ha sostenuto in un video messaggio durante una conferenza organizzata dall’Esma, l’autorità Ue di vigilanza suifinanziari. “Siamo in un momento cruciale l’Europa, in cui ci confrontiamo con nuove sfide che derivano dalla geopolitica, dalle lenta produttività e dal cambiamento climatico. Richiederanno investimenti senza precedenti, che eccedono la capacità di di singoliframmentati. Sotto molto punti di vista – ha sostenuto – le circostanze di oggi fanno eco a quelle del novecento”. “Dobbiamo muoverci verso un approccio più audace, che tenga conto di due elementi chiave. Il primo è muoversi da regole frammentate a norme uniformi con un testo unico suidei, che facilitano gli scambi trans frontalieri.