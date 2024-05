Ucraina - Londra accusa la Cina | Abbiamo le prov - fornisce armi a Russia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa britannico Gran ShappsPechino di fornireallaper la guerra in, citando "e" raccolte dai servizi di intelligence Usa e Gb, informazioni che contraddicono le assicurazioni della. In un intervento alla London Defence Conference, Shapps sollecita la Nato a "svegliarsi" e a stimolare le L'articoloiene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Gb accusa Cina di fornire aiuti militari letali a Mosca - Gb accusa Cina di fornire aiuti militari letali a Mosca - Il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha accusato la Cina di fornire alla Russia aiuti militari "letali" da utilizzare nella sua guerra contro l'ucraina. Il titolare dell'Mod lo ha ... ansa

Israele come Hamas Così il procuratore Khan mina il diritto penale internazionale - Israele come Hamas Così il procuratore Khan mina il diritto penale internazionale - (Adnkronos) - Dopo due anni e mezzo dall'invasione dell'ucraina, la Corte Penale Internazionale è riuscita a produrre solo un mandato di cattura per Vladimir Putin e solo per l'accusa di aver deportat ... palermomania

Ucraina, Londra accusa la Cina: "Abbiamo le prove, fornisce armi a Russia" - ucraina, Londra accusa la Cina: "Abbiamo le prove, fornisce armi a Russia" - Shapps, ministro della Difesa: 'Le intelligence militari di Usa e Gb sono in grado di rivelare che aiuti letali volano ora dalla Cina alla Russia' ... adnkronos