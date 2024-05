Uccise la moglie consenziente Cambia l’accusa per l’uxoricida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Avevano deciso di farla finita insieme, a centinaia di chilometri da casa, nel modo più terribile: tagliandosi la gola. Dalla loro abitazione di Cremona avevano raggiunto una locanda di Mattarana dove Alfredo Zenucchi (57 anni) e laRossella Cominotti (53) si erano feriti a vicenda alla gola con un rasoio. Tagli superficiali, che non avevano sortito il loro tragico effetto. Intenzionati ad andare fino in fondo, si sono poi tagliati reciprocamente le vene dei polsi. Rossella Cominotti è morta dissanguata di lì a poco, Zanucchi invece, ferito, si era allontanato in auto lungo le strade della Val di Vara, fino a Zeri, poi lungo la Cisa a Terrarossa, dove è stato bloccato dai carabinieri 5 ore dopo il dramma. "Ora scappo, così mi sparate e la facciamo finita" aveva detto ai militari, manifestando l’intenzione di morire. Alla fine si è consegnato ai carabinieri che lo hanno arrestato e portato in carcere prima a Massa, poi a Spezia dove è attualmente detenuto.