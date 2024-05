Uccise la moglie a colpi di bottiglia | condannato all’ergastolo il 66enne Giuseppe Pitteri

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il'Walter'è statoall'ergastolo per il femminicidio dellaCinzia Luison, 60 anni. La donna era stata aggredita e uccisa adiil 6 dicembre 2022 nella loro casa di San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il processo di primo grado si è chiuso con il massimo della pena, nonostante la Procura avesse chiesto 26 anni.

