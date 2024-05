Uccise il marito con 14 coltellate - cancellato l’ergastolo a Lucia Finetti | la casalinga-cartomante condannata a 22 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano – In primo grado era stataalper aver ucciso ilcon 14. Oggi mercoledì 22 maggio – ha anticipato il Corriere della Sera – quella pena è stata ridotta a 22di reclusione. Niente più carcere a vita quindi per lamilanese, che assassinò ilRoberto Iannello, 55, il 12 giugno 2021 dopo una lite in auto nel quartiere Baggio a Milano. La sentenza d’appello Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano al termine del processo d’appello accogliendo in parte la tesi dei difensori, Claudio Strata di Torino e Francesca Garisto di Milano. Il delitto a Baggio Il delitto avvenne sotto gli occhi di alcuni passanti che avevano prima assistito al litigio nell’abitacolo dell’auto e poi alla fuga della donna insanguinata, inseguita per qualche metro dalche poi si era accasciato a terra.

