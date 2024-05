Uccise il figlio nella lite - anziano a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un dramma famigliare nell’appartamento di via Casterlotto, a Bottanuco. Domenica 3 settembre, primo pomeriggio. All’origine della, sfociata nel sangue, una richiesta di 20 euro. Ma quella era stata l’ennesima che la vittima Gianbattista Corna, 54 anni, aveva fatto al padre Paolo, 77 anni, ora aper omicidio. Quella volta l’imputato si era rifiutato di assecondare la richiesta del. Litigano, ilspintona il padre e la madre Giuseppina Verzeni in cucina, poi va in camera e si sfoga spaccando quello che gli passa tra le mani. Allora il padre afferra un coltello e colpisce iltre volte all’addome e poi chiama il 112. Ieri prima udienza in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere Ponsero). Presente l’imputato, assistito dall’avvocato Bruni. Dietro a lui la moglie (la coppia è tornata a vivere assieme dopo un periodo del 77enne ai domiciliari dalla figlia) e le figlie, parte offese.