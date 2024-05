Uccide la madre malata - la famiglia e il quartiere non la lasciano sola | “Abbandonata e disperata”

Una luce per Santa Rita: al San Paolo di Bari festa in onore di Santa Rita da Cascia - Una luce per Santa Rita: al San Paolo di Bari festa in onore di Santa Rita da Cascia - BARI - La comunità del quartiere San Paolo di Bari si prepara a celebrare la festa in onore di Santa Rita da Cascia oggi mercoledì 22 maggio 2024. L'evento, organizzato dalla Parrocchia "madre Della D ... giornaledipuglia

Giovane rapinata: la investe con la bici per rubarle il cellulare. "Spavento enorme" - L'episodio è avvenuto a Sovigliana di fronte al parco dei Mille. Il racconto della madre: "Preoccupati per la sicurezza del quartiere" ... lanazione

Aggredito dalla baby gang, il quartiere si ribella: "Servono più controlli" - Dopo il pestaggio al 19enne, i residenti chiedono un presidio fisso in piazza. I genitori: " Ho preso uno spray al peperoncino a mia figlia, viviamo nella paura" ... lanazione