Tutto sul conduttore toscano

Carlo Conti è il nuovo conduttore del festival di Sanremo - Carlo Conti è il nuovo conduttore del festival di Sanremo - Conti non si sbottona sulla presenza dei due comici toscani, colleghi di lunga data del conduttore fiorentino: "Non in presenza fissa - ha spiegato Conti - penso di andare avanti con l'idea di ... today

Claudio Cecchetto: "Max Pezzali un ingrato, parliamo di Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui" - Claudio Cecchetto: "Max Pezzali un ingrato, parliamo di Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui" - Claudio Cecchetto, 72 anni, produttore, dj, talent scout e conduttore in radio e tv si racconta un'intervista ... I capelli sono cresciuti ed è cambiato tutto, improvvisamente piacevo anch’io". Il ... huffingtonpost

Sanremo 2025, Carlo Conti è ufficialmente il Direttore artistico e Conduttore della nuova edizione - Sanremo 2025, Carlo Conti è ufficialmente il Direttore artistico e conduttore della nuova edizione - Carlo Conti, come annunciato al Tg1, sarà il direttore artistico e il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo. comingsoon