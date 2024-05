Tutto è verde e sostenibile? Spesso è solo un modo per vendere | una direttiva Ue dice basta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Leggendo certa pubblicità ormaiè “”, “ecocompatibile” e “” anche se, molto, si trattadi un espediente per aumentare le vendite. Un recente studio della Commissione europea ha valutato 150 dichiarazioni ambientali a livello di Ue in un’ampia gamma di gruppi di prodotti, constatando che una percentuale considerevole (53,3%) fornisce informazioni vaghe, fuorvianti o infondate sulle caratteristiche ambientali del prodotto (tanto nella pubblicità quanto sul prodotto stesso). E, sempre secondo la Commissione, esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile“, “eco”, “”, “amico della natura”, “ecologico“, “rispettoso dal punto di vista ambientale”, “rispettoso dal punto di vista del clima”, “che salvaguarda l’ambiente”, “rispettoso in termini di emissioni di carbonio”, “neutrale in termini di emissioni di carbonio”, “positivo in termini di emissioni di carbonio”, “neutrale dal punto di vista climatico”, “efficiente sotto il profilo energetico”, “biodegradabile”, “a base biologica” o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali “consapevole” o “responsabile” che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali.