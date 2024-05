Tutta la Turchia parlerà del mio attentato - l’intercettazione del boss-terrorista Baris Boyun

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parole difficilmente equivocabili e una intenzione di portare a termine uneclatante. “Dammi una settimana di tempo, sto facendo grandi preparatorie,lane” diceva, intercettato mentre era ai domiciliari a Crotone,, 39 anni, il “capo” della “banda armata” turca attiva anche in Italia e in altri Paesi europei, arrestato oggi in una mega operazione coordinata dalla procura di Milano., classe 1984 e arrestato nel 2022 a Rimini in esecuzione di mandato di cattura internazionale, stando all’accusa stava programmando un “” ad una fabbrica “di alluminio” in, anche attraverso un “kamikaze”.terroristico sventato, ritengono gli inquirenti, grazie “all’intervento della polizia turca” allertata dagli investigatori italiani. I preparativi in diretta – Nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminati di Milano Roberto Crepaldi, si legge che, detto “il fratello maggiore”, seguiva costantemente i preparativi.