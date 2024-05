Tutta colpa di Djokovic - la classifica ATP ora fa tremare Sinner

(Di mercoledì 22 maggio 2024)diche cambia la propria strategia: lamondiale ATP che sembrava destinata ad essere ribaltata potrebbe invece rimanere uguale. Ecco la situazione Chissà, magari avrà capito che non disputando questo torneo avrebbe quasi avuto la certezza di perdere la prima posizione nellaATP nelle prossime settimane. Forse è davvero passato questo nella testa a, che in maniera abbastanza inaspettata, anche, ha deciso di cambiare totalmente i suoi piani.(Lapresse) – Ilveggente.itInfatti, il serbo, attuale primo del mondo per i numeri, ha annunciato che parteciperà al torneo di Ginevra, un Masters 250, che si giocherà esattamente una settimana prima del Roland Garros. Allo Slam parteciperà anche Jannik, che ormai si è messo alle spalle il problema all’anca che gli ha fatto saltare Roma, e che ha ripreso in mano la racchetta dopo la cura al JMedical di Torino.

C’era una volta Novak Djokovic ? Chissà. Di certo, il numero uno al mondo del tennis non fa più paura. Anzi, invita anche la sorriso benevolo quando cerca di giustificare in maniera grottesca l’ennesima sconfitta. Gli Internazionali di Roma , ... dayitalianews

C’era una volta Novak Djokovic ? Chissà. Di certo, il numero uno al mondo del tennis non fa più paura. Anzi, invita anche la sorriso benevolo quando cerca di giustificare in maniera grottesca l’ennesima sconfitta. Gli Internazionali di Roma , ... dayitalianews

Sinner è già numero 1 in una speciale classifica: nella Olympics Race precede Djokovic e Alcaraz - Sinner è già numero 1 in una speciale classifica: nella Olympics Race precede djokovic e Alcaraz - Un traguardo dopo l’altro, con subito una nuova impresa da inseguire. Jannik Sinner non si ferma mai. Ha vinto il Miami Open dribblando una dopo ... Accusato di falso in bilancio per l’acquisto di ... sport.virgilio

Il disastro italiano agli Internazionali di Roma (e Zverev vista Parigi) - Il disastro italiano agli Internazionali di Roma (e Zverev vista Parigi) - Dalla caviglia spezzata al Roland Garros 2022 nella semifinale contro Nadal al trionfo negli Internazionali d’Italia di Roma in una finale quasi a senso unico contro un ottimo Jarry. Alexander Zverev ... today

Allarme Djokovic, preoccupano le sue condizioni: “Fa impressione” | L’annuncio è di quelli più dolorosi - Allarme djokovic, preoccupano le sue condizioni: “Fa impressione” | L’annuncio è di quelli più dolorosi - Il tennista deve fare i conti con i suoi fantasmi. I tifosi del serbo non riescono ancora a crederci ma è successo davvero. ilgiornaledellosport