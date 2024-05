Turrini ironico | Zhang? Lo ringrazio ma si è confuso con… Salvini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Leo, esperto di Formula 1 e grande tifoso dell’Inter, ha ironizzato un po’ su, che tra poche ore lascerà la guida del club. IRONIZZA ? L’interista Leofa una battuta sulla situazione societaria del suo club ironizzando su Steven: «, che io, è stato talvolta in Italia e secondo me si èquandodiceva saldo e stralcio. Lui stralciava senza saldare. Gli americani hanno sentito e ora agiranno. Per fortuna abbiamo Beppe Marotta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.

Ultim’ora in Formula 1, annuncio improvviso: cambia il vincitore - Ultim’ora in Formula 1, annuncio improvviso: cambia il vincitore - La fortuna aiuta gli audaci. Può essere definito così il Gp di Miami 2024 di Formula 1 che porta Lando Norris a conquistare il suo primo successo in carriera. Lo scudiero della McLaren si era già ... informazione

Sorpresa a Miami: Lando Norris trionfa in Formula 1 - Sorpresa a Miami: Lando Norris trionfa in Formula 1 - Lo scorso weekend in Florida è andato in scena il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Un appuntamento molto intenso, contrassegnato dal particolare formato che p ... informazione