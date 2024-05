Turismo Esperienziale - sabato a Benevento la quinta tappa della presentazione dei progetti degli Operatori Turistici 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti25 Maggio 2024 alle ore 10:30 si svolgerà, nella sala conferenze dell’Associazione Futuridea (Contrada Piano Cappelle,), il quinto convegnoFondazione ITS BACT per presentare, alla stampa e al territorio, i prodotti turistici realizzati daglidi settore che hanno preso parte alla edizione didel corso Operatore diin Campania (OTEC). Interverranno Attilio Cappa, Assessore aldel Comune di, Rocco Cirocco, Project Planner Futuridea, partner del progetto OTEC ed ente che patrocina e ospita l’evento, Teresa Romano, Presidente SezioneConfindustria, Aniello Di Vuolo, Presidente dell’ITS BACT, che ha erogato il corso OTEC. Dopo la prima parte del convegno dedicata ai saluti, alladel progetto e a una riflessione condivisa sulla realtà e sugli scenari futuri delin Campania e nel Mezzogiorno, alcunidi settore che hanno preso parte come allievi all’edizione didel corso “OTEC” presenteranno un prodotto didedicato al territorio del Sannio e realizzato durante il corso formativo, che sarà validato e messo sul mercato alla conclusione del progetto.