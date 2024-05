’Turismo delle radici’ alla riscossa Summit con il sottosegretario

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il “turismoradici“ vuole connettere la Lunigiana e i discendenti degli emigrati nel mondo. Ma anche un’offerta turistica che coniugaproposta di beni e servizi del terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che sono stimati in un bacino di utenza nazionale che sfiora gli 80 milioni di persone. Nel 1997 l’Enit inseriva nella categoria “turistaradici“ 5,8 milioni di viaggiatori che visitavano il nostro Paese. Nel 2018, undici anni dopo, questo numero era aumentato a 10 milioni (+72,5%). Per questo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha voluto istituire l’Annoradici 2024, chiedendo ai piccoli Comuni di mettere a bando risorse da destinarsi a specifici progetti.

