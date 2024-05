“Truccato il televoto per il logo di Milano-Cortina” | cosa si nasconde dietro il simbolo delle Olimpiadi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo sta indagando per capire se ilpopolare aperto per decidere ildei Giochi olimpici invernali-Cortina 2026 fosse stato truccato.

