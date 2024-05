Trovato un altro umano positivo all' aviaria Il virologo Pregliasco | Caso che inquieta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Undi infezione da influenzaA H5N1 è stato segnalato nello stato di Victoria», in Australia. A renderlo noto è stato il Dipartimento Salute dello Stato, spiegando che si tratta del «primodi influenzaH5N1 in Australia». Il paziente è «un bambino che ha contratto l'infezione in India» ed è poi rientrato nello Stato di Victoria. I sintomi risalgono a marzo. Il virus dell'influenzaè stato rilevato successivamente attraverso ulteriori test su campioni influenzali positivi effettuati per rilevare ceppi di virus nuovi o di interesse, come parte di un programma di sorveglianza potenziata. Il tracciamento dei contatti, informano le autorità sanitarie, non ha identificato ulteriori casi di influenzacollegati a questo. Il bambino aveva sviluppato «una grave infezione», ma adesso «non sta più male e si è ripreso completamente», si legge nella nota.