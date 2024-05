Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia - indaga la Polizia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ laadre suldi un, rinei pressi del lungomare Marconi. La vittima non è ancora stata identificata. La segnalazione della presenza del corpo è stata effettuata da alcuni passanti che hanno richiesto intervento delladi Stato. Non sono stati riscontrati da un primo esame esterno della salma evidenti segni di violenza. Il corpo potrebbe essere stato portato dal mare ma non lo si può affermare senza dubbi. Sul posto il pm. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

