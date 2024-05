Troppo degrado a Roma - non resistiamo | lo storico ristorante Dal Bolognese della Capitale è in vendita

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo oltre sessant’anni, lono Dal, situato in Piazza del Popolo 1, è in: i proprietari hanno annunciato un cambio gestione. Frequentato da politici, attori, scrittori, intellettuali e turisti, è da sempre un punto di riferimento per lagrazie al lavorofamiglia Tomaselli, che ora ha però deciso di cedere il locale. Il motivosedena è motivato dalle difficoltà crescenti nel centro, trae problemi di sicurezza. «Ci pensavamo da un po’, ma resistere aldel centro di, la piazza invasa da manifestazioni di ogni genere, popolata da ladruncoli e taglieggiatori, era diventatofaticoso», hanno dichiarato i vecchi titolari a Dagospia. Nel frattempo, la sede milanese, inaugurata nel 2005, continua ad essere gestita dagli storici proprietari: «Qui ci restiamo sempre più convinti.

Piazza del Popolo, civico 1. Si trova lì, da oltre sessant'anni, un posto davanti al quale si sono assiepate generazioni di paparazzi nella certezza di portare sempre a casa la pagnotta. È Dal Bolognese , covo storico della Dolce Vita romana, frequentato da politici, da attori, scrittori, intellettuali, personaggi del jet set, dai turisti attratti dalla fama dell'impresa" - lo è diventato nel tempo, come vedremo - della famiglia Tomaselli. gamberorosso

