Trionfo Atalanta - De Roon | Impossibile entrare a Bergamo per tre giorn - ma domani festeggiamo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Marten Deha parlato dopo la finale di Europa League, che ha visto ildell’con un netto 3-0 ai danni del Bayer Leverkusen. L’olandese, tra i più esperti in maglia nerazzurra, non nasconde le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Forsemi renderò conto, dobbiamo goderci questa coppa – spiega – Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo fatto una grandissima partita e non ci sono parole per questo.” Spazio adesso ai festeggiamenti, che ovviamente troveranno il loro apice al rientro della squadra a. Sul tema Desi lascia andare a una battuta: “arriviamo per festeggiare, ma penso che forse saràper trei.” SportFace. .

