Triathlon - tutto pronto per la tappa di Cagliari delle World Series Gli italiani vogliono essere protagonisti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La stagione delinternazionale entra sempre più nel vivo. Nel corso del prossimo fine settimana è in arrivo unadi capitale importanza. Stiamo parlando dell’appuntamento di2024. Dopo aver assistito alle gare di Abu Dhabi e Yokohama, siamo giunti al terzo capitolo, quello in terra italiana. Per la terza volta, dopo la storica prima edizione del 2022, unadel Campionato Mondiale diarriva in Italia, in Sardegna, nella suggestiva location della spiaggia del Poetto di. Il percorso – Lo scenario, come sempre, sarà mozzafiato con la prima parte di nuoto di 1.5 chilometri (suddivisa in due giri da 750 metri), quindi si passerà alla sezione in bici (sempre sul lungomare) di 38 chilometri (10 giri da 3.8 chilometri), quindi si andrà a concludere con la parte di corsa al Poetto con 10 chilometri complessivi spalmati in 4 tornate a 2.