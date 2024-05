Trekking naturalistici all’Isola d’Elba per la Giornata Europea dei Parchi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 22 maggio 2024)isola– GTE Ph Gipodesigner e Antonello MarcheseIl 25 e 26 maggio il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano propone escursioni alla scoperta dei fiori più colorati dell’isolaISOLA– “Troverai più nei boschi che nei libri”: gli alberi, i sentieri, le rocce, i fiori sono custodi di un’antica saggezza che affonda le radici nei secoli passati, con i rami protesi verso il futuro. Un valore inestimabile racchiuso soprattutto neinaturali, paradisi della biodiversità: è a questi monumenti viventi che il 24 maggio è dedicata ladei, per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco nazionale del vecchio continente. Per inserirsi nel solco virtuoso delle iniziative legate a questa ricorrenza, il 25 e 26 maggio il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT, istituito nel 1996) ha organizzato all’Elba deiaccompagnati da un esperto botanico, che racconterà e mostrerà tutta la bellezza dei sentieri che attraversano l’isola e della loro vegetazione.