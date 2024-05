Tre Golfi Sailing Week - che spettacolo al largo di Sorrento | tempo ideale per le regate

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giornata gloriosa di vento, sole e onda formata nel Golfo di Napoli per le prime due prove inshore del Campionato Europeo IMA Maxi 2024, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli in collaborazione con l’International Maxi Association, Rolex Official Timepiece e Loro Piana. La flotta dei 20 Maxi, tra i più veloci e tecnologici del mondo, si è data battaglia con condizioni per loro ideali, che hanno messo a dura prova le capacità degli interi equipaggi, perché oggi eseguire bene le manovre era essenziale, e non riuscirci è costato parecchio a più di un team. La prima prova è partita con vento sui 13-15 nodi da sud-ovest; dopo una brevissima attesa in acqua, la flotta è partita con una partenza regolare alla volta della boa di bolina posizionata in direzione dell’isola di Capri. L’inconfondibile sagoma dell’isola ha fatto da sfondo ad un meravigliosodi incroci e avvicendamenti in testa: la prima a girare la boa è stata V di Karel Komarek con il presidente di North Sails, Ken Read, alla tattica, ma qualcosa è andato storto con la drizza del gennaker che è caduto in acqua causando il ritiro di uno dei tre Wallycento della flotta dalla prova.

Camorra, sequestrati beni per 1 milione di euro al clan Lo Russo - Camorra, sequestrati beni per 1 milione di euro al clan Lo Russo - La camorra negli appalti pubblici: effettuato dalla Dia il sequestro di beni per un milione di euro al clan Lo Russo ... quotidianodelsud

Sulla Diga di Genova il Centrodestra porta avanti la linea di Toti e Spinelli - Sulla Diga di Genova il Centrodestra porta avanti la linea di Toti e Spinelli - Ok dalla Regione al mutuo da 57 milioni per la maxi diga desiderata da Spinelli. L’opposizione accusa: “È come il Vajont”. Alla fine la “variante decisa tra pochi intimi sullo yacht di Aldo Spinelli, ... lanotiziagiornale

Maxi frode da 300 milioni: 9 arresti. Sotto chiave beni in provincia - maxi frode da 300 milioni: 9 arresti. Sotto chiave beni in provincia - maxi frode da 300 milioni di euro: 9 arresti, un divieto di dimora, disposto il sequestro preventivo per oltre 54 milioni di euro. L’operazione ha visto il coinvolgimento di 64 persone fisiche e 28 so ... casertanews